Sampdoria, Romagnoli potrebbe essere operato. E c'è un nuovo record storico negativo...

Sono giornate di riflessioni per Simone, difensore centrale dellauscito infortunato dopo soli trenta secondi dal fischio d'inizio della partita con il Palermo. Si era capito subito che il problema per il giocatore era particolarmente serio, dal momento che lo staff sanitario blucerchiato ha dovuto aiutare fisicamente l'ex Frosinone ad uscire dal campo. La zona infortunata è parsa evidente sin dai primi minuti, perché il calciatore avvertiva dolore al tendine d'Achille sinistro. Immediatamente il Doria ha iniziato a temere il peggio, ossia una, confermata poi dai primi esami.

Nelle prossime ore Romagnoli, insieme con il suo entourage e con il reparto medico della Samp prenderà una decisione. Tra oggi e domani sono previsti nuovi consulti presso alcuni specialisti per avere sulla linea da seguire. L'idea attualmente sarebbe comunque quella diIl Secolo XIX sottolinea anche un retroscena, ossia il record negativo di cui si è reso protagonista Romagnoli. Al Barbera il difensore ha portato per la prima volta la fascia di capitano, diventando il giocatore nella storia della Sampdoria. Al momento dell'uscita di Romagnoli, Sottil ha deciso che il classe 1990 cedesse la fascia a Ferrari, e non a Bellemo che sarebbe stato il vice capitano designato.