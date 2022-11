La contestazione dei tifosi ha colpito tutta la dirigenza della, ad esclusione di Marco Lanna, ma in particolare oltre a Ferrero e Garrone si era concentrata sull'avvocato Antonio Romei , attualmente anche vicepresidente del club blucerchiato.Il Secolo XIX fa sapere che ieri mattina, per la riunione del CdA, Romei era pronto a. Sarebbero stati però gli altri membri del CdA a chiedergli di mantenerle, prefernedo andare avanti così, in evidente disaccordo con quanto chiesto a gran voce dai tifosi. Da qui nasce il comunicato pubblicato nel tardo pomeriggio, che invita alla coesione e in cui si manifesta solidarietà anche agli altri dirigenti contestati.