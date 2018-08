Ronaldo Vieira, nuovo centrocampista della Sampdoria, si è presentato in conferenza stampa: "Sono davvero eccitato per questa nuova sfida in questo nuovo Paese. Voglio fare bene. Il presidente Ferrero ha creduto in me, così come il mister, non vedo l'ora di iniziare. La dirigenza ha visto in me le qualità per aiutare la squadra ed è proprio quello che proverò a fare. Voglio migliorare e imparare tanto alla Sampdoria, dando il mio contributo alla squadra. Sono nato in Guinea-Bissau, poi mi sono trasferito con mia mamma e mio fratello gemello Romario prima in Portogallo e infine in Inghilterra. La Sampdoria è una nuova tappa della mia vita, la Serie A una nuova sfida".