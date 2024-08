Sampdoria, si punta al colpaccio Valoti. Piace anche Haas

Getty Images

Gli ultimi giorni di calciomercato saranno piuttosto intensi per il direttore sportivo Pietro Accardi, che sta provando a completare lacon alcuni colpi dell'ultimo minuto. Ad esempio, con l'arrivo di Sottil in panchina, ha preso particolarmente quota la candidatura di un top player per la categoria, ossia Mattia. Centrocampista offensivo di proprietà del, l'anno scorso in prestito al Pisa, dove ha segnato 10 gol e servito 3 assist in 33 presenze, il calciatore è in uscita dal club brianzolo.La Samp lo aveva già seguito anni fa, in Serie A, su indicazione dell'allora ds Faggiano, e ora sarebbe pronta a tornare alla carica. La base su cui si sta ragionando con il Monza è quella di unper il calciatore classe 1993, che potrebbe trovare poco spazio in Serie A quest'anno. Sarebbe un colpo importante per il Doria: nelle ultime tre esperienze in cadetteria, Valoti è sempre andato in doppia cifra in quanto a reti segnate: oltre a quelle dell'anno scorso, furono 11 con la Spal nel '20-'21 e 10 la stagione successiva, proprio con la maglia del Monza.

A centrocampo il Doria segue anche Nicolasdell'. Lo svizzero ha caratteristiche decisamente più difensive rispetto a Valoti, è in uscita dal club azzurro e viene accostato da settimane alla Samp. Accardi potrebbe tentare un affondo nelle ultime ore di mercato.