Sampdoria, si sblocca anche Valoti: accordo con il Monza, arriva a titolo definitivo

Lorenzo Montaldo

40 minuti fa



Finalmente il mercato della Sampdoria sembra prendere un'accelerata, dopo l'immobilismo della prima metà gennaio. Il club blucerchiato, oltre ad aver chiuso per Mbaye Niang, negli ultimi minuti sembra aver perfezionato anche l'accordo per un altro obiettivo di lungo corso, ossia Mattia Valoti. Il centrocampista del Monza, inseguito da tempo dalla società genovese, arriverà finalmente a Bogliasco.



L'accordo è stato trovato sulla base del trasferimento a titolo definitivo. Il calciatore, fuori dai piani della società brianzola, era nel mirino di Accardi già da quest'estate. A fine mercato, ad agosto, il giocatore classe 1993 era stato ad un passo dal trasferimento in Liguria, poi la Samp aveva chiuso per il portiere Silvestri (su indicazione del tecnico di allora, Sottil) e l'acquisto dell'ex Pisa era sfumato, almeno sino ad oggi. Valoti firmerà un contratto di 18 mesi, quindi sino a giugno 2026. I contatti sono stati intensificati nelle ultime ore, e a breve dovrebbe essere apposta la firma.