Sampdoria, Silvestri offerto al Genoa. No al Monza per Depaoli, il Bari su Benedetti

Non c'è solo il mercato in entrata a riempire i pensieri dei tifosi dellae di Pietro Accardi. Il ds blucerchiato deve anche fare i conti con le uscite, in particolare con quelle situazioni ancora da concretizzare. Una ad esempio riguarda Marco, il portiere ex Udinese arrivato a Genova nell'ultimo giorno di mercato su indicazione dell'allora tecnico Andrea Sottil, e messo fuori rosa di recente proprio da Accardi.Il calciatore ha gran parte del suo ingaggio (pesante per la Samp) pagato dall'Udinese, il Doria vorrebbe cederlo e secondo Il Secolo XIX il numero 33 blucerchiato potrebbe anche rimanere a Genova, vestendo però la maglia dell'altra squadra della città. Gli agenti dell'estremo difensore classe 1991 infatti lo avrebbero offerto anche al

Ci sono anche ulteriori squadre di Serie A che si stanno muovendo per alcuni elementi della Samp. Un calciatore che piace nella massima divisione ad esempio è, finito nel mirino del Monza. Il club lombardo ci ha provato, si era parlato di Depaoli anche nell'ottica di un maxi scambio che avrebbe portato il laterale e la punta Borini in Brianza, mentre in Liguria sarebbero approdati Gytkjaer e Zampano . La Samp però avrebbe detto 'no' al trasferimento di Depaoli, ma Galliani potrebbe tornare alla carica. In Serie B, si sono mosse alcune compagini per: sulla scrivania di Accardi sarebbero arrivate alcune proposte, in particolare dal Bari, che vorrebbe riaverlo. Potrebbe salutare (in prestito) anche Vulikic.