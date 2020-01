Tra nomi, suggestioni, idee e piste poco percorribili, il mercato di una società di Serie A è ricco di giocatori accostati o monitorati dalle dirigenze. E' il caso anche della, alla ricerca di almeno un centrale da affidare a mister Ranieri. Il club blucerchiato, che tratta Tonelli e aveva chiesto Masiello , nelle scorse ore si era avvicinato anche ad un altro calciatore, ossia FedericodellaLa pista sarebbe stata però immediatamente. Troppi i freni in questa possibile trattativa: uno sicuramente è rappresentato dal costo del calciatore, che percepisce un ingaggio fuori parametro per la Samp. Inoltre Fazio attualmente è infortunato, e non sarebbe stato subito a disposizione di Ranieri. Comunque, considerando i tanti acciaccati di casa giallorossa, è altamente improbabile che la Roma decida di, impiegato già 15 volte da Fonseca in stagione tra campionato e coppa.