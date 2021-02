Ormai da qualche tempo il difensore della Sampdoria Lorenzo Tonelli è tornato ad allenarsi in gruppo, dopo il problema fisico accusato nelle settimane appena concluse. In realtà, il centrale ex Napoli non gioca da più tempo, l'ultima sfida disputata infatti è Sampdoria-Inter dell'11 gennaio. Da quel giorno, Tonelli ha saltato la trasferta di Spezia, il match casalingo con l'Udinese, il successo di Parma e la sconfitta con la Juve, di fatto obbligando Ranieri alla scelta della coppia formata da Yoshida e Colley.



Domenica però Tonelli sarà a disposizione di Ranieri, e ciò aprirà un interessante ballottaggio a tre al centro della difesa. Colley o Yoshida potrebbero anche rifiatare, ma attenzione pure al recupero di un altro difensore, ossia Ferrari. Lui manca da più tempo, addirittura da Samp-Crotone dello scorso dicembre, ma è tornato in gruppo da più giorni e sta recuperando a vista d'occhio la miglior condizione.