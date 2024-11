Sampdoria, torna Venuti. Sottil punta su Pedrola, Sekulov scala le gerarchie

Getty Images

Lasi prepara a una sfida cruciale contro il Palermo, che andrà in scena al Barbera e rappresenta un vero e proprio crocevia per i blucerchiati. Una partita da dentro o fuori non solo per la classifica, ma importantissima anche per il futuro del tecnico Andrea Sottil. Nonostante la recente conferma da parte del direttore sportivo Accardi, la posizione dell’allenatore resta in bilico, complice un avvio di stagione tutt’altro che convincente. La sosta potrebbe aver portato qualche correttivo, ma sarà il campo a emettere il verdetto definitivo.A Bogliasco, Sottil sta lavorando intensamente per preparare al meglio la sfida, puntando su un moduloche sembra offrire maggiore solidità. La mediana sarà affidata a Meulensteen e Bellemo, due elementi in grado di garantire equilibrio tra interdizione e costruzione.

In difesa si registra il ritorno disulla fascia destra al posto di Bereszynski, mentre sulla sinistra ci sarà Ioannou. Al centro della retroguardia spazio a Romagnoli, affiancato dal giovane Riccio.In attacco, la Sampdoria dovrebbe ritrovare, pedina preziosa per le soluzioni offensive di Sottil. Gennaro Tutino è invece l’unica certezza nel reparto avanzato, mentre per le altre maglie è bagarre. Tra i candidati ci sono, con quest’ultimo che sta guadagnando punti nelle gerarchie dello staff tecnico. Anchepotrebbe ritagliarsi uno spazio importante, garantendo ulteriore dinamismo nella trequarti.