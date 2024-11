Sampdoria, tra Cerri e Gytkjaer spunta Brunori: i nomi per l'attacco

Getty Images

Laè già al lavoro per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di invertire la rotta e rilanciare le proprie ambizioni di promozione in Serie A. La stagione finora è stata altalenante e la dirigenza sta valutando i correttivi necessari per dare nuovo slancio alla squadra, con un occhio particolare al reparto offensivo. Nonostante una rosa che già conta diverse opzioni in attacco, il tema del centravanti resta fondamentale. Tra i nomi che circolano, ci sono alcune opzioni intriganti che potrebbero rafforzare il reparto e portare esperienza e qualità.

Uno dei nomi più interessanti è quello di Alberto, attaccante attualmente ai margini delin Serie A. Con sole 4 presenze e 80 minuti giocati in questa stagione, Cerri sembra ormai fuori dai piani della squadra lombarda. Tuttavia, i suoi numeri in Serie B parlano chiaro: 43 gol e 26 assist in 158 presenze, a testimonianza della sua efficacia e della sua capacità di incidere nella categoria.Un’altra pista porta a Christian, attaccante danese del. Classe 1990, Gytkjaer ha un contratto in scadenza a giugno e potrebbe rappresentare una soluzione low-cost per i blucerchiati. La sua esperienza e il fiuto per il gol nei momenti chiave sono ben noti: nel 2022, con il Monza, ha trascinato i brianzoli alla promozione in Serie A grazie a 5 gol in 4 partite di playoff, entrando di diritto nella storia del club. Nonostante i 34 anni, Gytkjaer resta un giocatore di sicura affidabilità, capace di garantire non solo gol ma anche leadership in un gruppo giovane e ambizioso come quello della Sampdoria.

Un’altra opzione che la dirigenza blucerchiata starebbe monitorando secondo Tuttosport è quella di Matteo, attaccante del. Con 10 presenze e un gol in questa stagione di Serie B, Brunori non sta vivendo un momento particolarmente brillante, ma il suo potenziale è noto, soprattutto considerando la scorsa stagione da protagonista.