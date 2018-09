In Brasile si sta scatenando una vera e propria asta per un giocatore della Sampdoria. Il calciatore in questione è il terzino sinistro Dodò, arrivato in blucerchiato dall'Inter senza riuscire mai ad imporsi a Genova. Nella scorsa sessione invernale, l'ex nerazzurro ha lasciato il club di Corte Lambruschini per accasarsi al Santos, dove è letteralmente rinato. Alcune ottime prestazioni hanno convinto la società di San Paolo ad acquistarlo definitivamente, ma per il momento i bianconeri non ha ancora versato i circa 2 milioni pattuiti con la Samp per il diritto di riscatto, da esercitarsi entro il 31 dicembre. Per questo motivo la situazione di Dodò sta suscitando l'interesse di diverse società.



Tempo fa si era parlato del Corinthians, ora all'elenco di pretendenti secondo i media brasiliani si sarebbe aggiunto anche il Flamengo, intenzionato ad acquistarlo per sostituire Trauco, considerato probabile partente ed accostato in passato anche alla Samp. L'eventuale trattativa per Dodò comunque potrebbe avviarsi a prescindere dalle prossime elezioni presidenziali in seno alla squadra di Rio de Janeiro, previste per dicembre.



La Samp nel frattempo gongola, forte anche della volontà del Santos che ha annunciato da tempo di voler comprare definitivamente il calciatore. La cifra incassata per Dodò consentirà al Doria di ammortizzare parzialmente i cinque milioni versati a suo tempo all'Inter per avere il laterale mancino.