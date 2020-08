Pochi istanti fa è arrivata anche l'ufficialità di una notizia ormai nell'aria da parecchio tempo. Karol Linetty è infatti diventato ufficialmente un giocatore del Torino. A comunicarlo è stata la stessa Sampdoria, con un annuncio pubblicato sul suo sito ufficiale.



"​L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Torino F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Karol Linetty.



Al centrocampista polacco – 131 presenze e 11 gol nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste quattro stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società."