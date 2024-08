Sampdoria, Veroli oggi sarà a Bogliasco. Dettagli e cifre dell'operazione

Getty Images

Non si ferma il mercato della, che nelle ultime ore ha conosciuto una nuova accelerata. Il direttore sportivo Pietro Accardi ha chiuso parecchie operazioni, una con la Juventus per il trequartista Sekulov e un'altra, un po' a sorpresa, con ilper Davide. Il nome del calciatore classe 2003 era già circolato qualche tempo fa, ma la pista sembrava essersi raffreddata, vista anche l'accesa concorrenza per il ragazzo. Almeno sino a ieri.All'improvviso la Samp ha messo la freccia e sorpassato le altre società interessate, trovando in breve l'accordo con il Cagliari per il trasferimento del giocatore. Al club rossoblù andranno circaper Veroli, che l'anno scorso ha giocato a Catanzaro utilizzato da terzino sinistro. Parte di questa somma, il, verrà girata al Pescara, società da cui i sardi lo avevano acquistato nel 2022 per 255.000 euro più bonus promozione. La formula scelta è un grande classico dell'estate sampdoriana, ossia il p. Il trasferimento temporaneo è il sistema più semplice per 'aggirare' gli ostacoli dei paletti dell'indice di liquidità, validi ancora per questa sessione.

Oggi secondo Il Secolo XIX Veroli sarà già a, per conoscere squadra e allenatore. Il ragazzo tra l'altro firmerà un contratto importante con la Samp, un. Tra l'altro, l'ex Catanzaro è reduce anche dalla convocazione in Nazionale Under 21 del c.t. Nunziata per il torneo "Revello".