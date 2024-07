San Siro nel limbo da 5 anni. Inter a Rozzano, il Milan a San Donato e il ritardo italiano sugli stadi

Dopo cinque anni, la questioneresta bloccata e, con essa, quella dei. Il 10 luglio 2019 infatti i due club facevano il loro primo passo ufficiale per il nuovo San Siro, presentando all’Amministrazione Comunale il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del. Per la prima volta insomma annunciavano ufficialmente di voler costruire una nuova casa nell’area dell’attuale San Siro. Da allora poco (e tanto) è successo, cambiamenti effettivi però non ce ne sono stati e anzi ora le due squadre sembrano intenzionate aper costruire il proprio nuovo impianto.

La burocrazia ha frenato il progetto e Inter che Milan si sono aperte a soluzioni alternative. Tanti i motivi della scelta, come riporta Calcio e Finanza: dagli scontri cole con i, a quelli con la, dal tema del vincolo alla ultima ipotesi della ristrutturazione foraggiata da. Un progetto daè di fatti in un limbo.Sia l’Inter che il Milan hanno accelerato negli ultimi mesi sulle alternative di. Il Milan punta sudal giugno 2023, quando ha acquistato, la società che possiede i terreni su cui dovrebbe essere costruire lo stadio daprevedendo un investimento da 1,3 miliardi in un progetto in cui sono previsti anche un’arena, lo store, museo e sede. L’Inter punta invece sunel 2023 e si accorda con il gruppo(proprietari dei terreni) per un diritto di esclusiva sull’area fino a gennaio 2025. I nerazzurri vogliono creare un impianto dain una area con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi.

Per continuare a leggere l'analisi su Calcio e Finanza clicca qui.

Ma sono tanti i progetti sugli stadi per cui si sta lavorando in Italia, nazione in cui l'età media delle strutture è diCe ne sonocon investimenti complessivi previsti superiori ai 3 miliardi di euro in molte città comeQualcosa, lentamente, si muove ma il confrontoresta impietoso.