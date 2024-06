Getty Images

Sanchez ha le idee chiare: "Voglio rimanere in Europa". Ecco chi lo cerca

un' ora fa



In campo per tutti i 90 minuti nella vittoria in amichevole del Cile contro il Paraguay, l'attaccante ufficiosamente ex Inter Alexis Sanchez si è soffermato sul proprio futuro ai microfoni de La Tercera:



"Valuto tutte le offerte, sono tranquillo, mi piace il calcio. Voglio giocare in un posto dove mi amano e mi apprezzano. La mia volontà è quella di continuare in Europa, questa è la mia idea".



Il contratto del Nino Maravilla con l'Inter scadrà il 30 giugno e non sarà rinnovato; in base a quanto ha dichiarato, si possono escludere i ricchi contratti dell'Arabia Saudita e della MLS e anche un ritorno in Sudamerica. Panathinaikos (che sarà allenato dall'ex ct dell'Uruguay Alonso), Como e Udinese sono i club che si sono mostrati interessati: a Como, Sanchez ritroverebbe Fabregas, nel frattempo diventato allenatore, mentre Udine sarebbe per lui un clamoroso ritorno.