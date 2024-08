Santiago Gimenez torna sul mercato ed è in saldo: prima Milan e Napoli, ora la Premier, quanto costa

Ultimi giorni di mercato, in fretta e furia si cerca di mettere pezze in bella vista per tutta l’estate e ora non più procrastinabili. Nulla di più simile alla corsa ai regali prenatalizia solo che a godere di questi cadeaux dell’ultimo momento non sono i cari ma gli allenatori. Il difensore ce l’ho, il centrocampista anche: cos’ho dimenticato? La! Sono in tante le squadre che hanno ancora questo cruccio e per loromagari low cost, ben tenuto. Un nome in questo senso c’è ed è stato a lungo sulla bocca di tutti e solo ora ritorna come una sorta di regalo riciclato:Lo volevano tutte il messicano, nato a Buenos Aires, qualche mese fa, come nella passata estate, eppure il messicano è ancora lì, al, forte di cifre da top player dentro e fuori dal campo, conche però spaventa i potenziali acquirenti. È stato accostato alla, piaceva e molto ama se i primi si sono consolati con, i secondi, nella costante attesa di, se lo sono dimenticati. E così Gimenez è rimasto a Rotterdam a segnare e aspettare.La carta d’identità gioca per lui, chiaro. Il messicano è un classe, la sua carriera è in rampa di lancio ma il salto in uno dei campionati top al mondo ancora tarda ad arrivare. I numeri però parlano già di un centravanti fatto e finito, pronto per i massimi livelli, per la Serie A … o la. A rimetterlo nei radar del mercato infatti è stata proprio una squadra inglese. Nell’affannata ricerca di un 9, secondo Fox Sports Mexico, ilha portato due grosse offerte a: una per lui, l’altra peralle stesse cifre,Gli olandesi però l’hanno subito respinta al mittente. Come fatto ampiamente sapere anche alle italiane,ma, nelle ultime settimane, volente o nolente,Tutte le big infatti si stanno o si sono defilate. Arsenal, Atletico Madrid e le altre hanno fatto altre scelte. In Copa America inoltre ilha deluso e lui ne è uscito un po’, motivo per cui gli interessi si sono raffreddati e il Feyenoord ha potuto respirare, per ora. Gimenez ha fatto intendere al club di essereIl contratto è sì blindato fino alma la volontà del giocatore è chiara e spinge per partire. Intanto le reti continuano e continueranno ad arrivare.più 2 assist tra campionato e Johan Cruijff Schaal, la Supercoppa olandese. Chi prende Gimenez prende una certezza per oggi e per domani. Il tempo stringe, la sessione volge al termine e