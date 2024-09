Sarri: "Voglio tornare. Milan? Brutto parlarne ora, rispetto Fonseca"

Getty Images

L'allenatore ex Lazio, Juventus, Chelsea, Napoli ed Empoli ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Con l'inizio della nuova stagione,di esserci dentro,Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina".- "Non mi vedo all'ultimo ballo! Ho ancora voglia di allenare e penso di essere nelle condizioni di poter dare qualcosa. È vero che in questo momento vanno di moda i giovani, ma lo scorso anno le tre coppe europee sono state vinte da tecnici della mia età: Ancelotti in Champions, Gasperini in Europa League e Mendilibar in Conference. Idem De la Fuente, c.t. della Spagna campione d'Europa.

- "Può avere un'evoluzione positiva, la rosa è forte.e un uomo di livello, l'ho conosciuto di persona: è all'inizio di un percorso ed è giusto che stia sereno. Non voglio entrare in questi discorsi"., che ho allenato al Chelsea. Ma parliamo di giocatori diversi: compararli sarebbe fantacalcio, non calcio.Una squadra per avere un'anima deve avere un blocco di giocatori del proprio Paese".