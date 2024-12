Sassuolo, Carnevali: "Marotta il mio maestro. Vederlo presidente dell'Inter mi fa felice"

Nel corso della lunga intervista concessa a "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso in onda su Radio Rai Gr Parlamento, l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche dei suoi modelli di riferimento non nascondendo il legame che esiste con l'attuale presidente dell'Inter, Beppe Marotta. I due hanno collaborato già 39 anni fa e da allora il rapporto è rimasto solido al punto che il numero 1 neroverde considera il nerazzurro come un autentico maestro.



39 ANNI DI RAPPORTO - "Credo di aver iniziato a collaborare con lui circa 39 anni fa. Lui era già un direttore sportivo affermato, era nel calcio Monza in Serie B, mi ha visto crescere ed è giusto che io riconosca in lui il mio maestro e adesso vedere lui presidente di una squadra come l'Inter è la felicità ma questo è il riconoscimento al lavoro che fa perché credo sia da considerare il miglior dirigente se non il migliore assoluto per cui è la cosa più giusta che ci potesse essere".