Sassuolo, ufficiale la cessione di Flamingo: il difensore verso i campioni d'Olanda in carica

Francesco Guerrieri

40 minuti fa



Ryan Flamingo, difensore o centrocampista di 21 anni, non è più di proprietà del Sassuolo: dopo un'ottima stagione in Eredivisie all'Utrecht, l'olandese è stato riscattato. Un affare importante soprattutto per gli standard della Serie B, campionato in cui militeranno gli emiliani dopo più di dieci anni di A.



DIFESA DEL TITOLO? - Flamingo, rendimento da star nelle giovanili neroverdi, potrebbe comunque lasciare il club della città natale di Van Basten: è in corso infatti una trattativa con il PSV Eindhoven campione d'Olanda, che offre 8 milioni più bonus a fronte di una richiesta di 9.