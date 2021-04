Quattro vittorie consecutive, 52 punti in classifica (solo tre meno della Roma semifinalista di Europa League), un gioco entusiasmante e tanti giovani di qualità lanciati. Sono queste le caratteristiche principali del Sassuolo, De Zerbi show: lo Shakthar ci prova, fissato l'incontro per il futuro, che con la forza delle idee sta sorprendendo e divertendo da diverse stagioni. Le prestazioni dei neroverdi hanno attirato anche l'attenzione di diverse big sull'allenatore bresciano, soprattutto dall'estero: lo Shakthar Donetsk, in particolare, sta spingendo per averlo. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'ad Giovanni Carnevali, un summit che servirà a fare chiarezza sul futuro.