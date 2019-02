Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo il pareggio col Genoa: "È un punto che non dobbiamo buttare via, siamo stati comunque continui visti i risultati precedenti. Siamo abbastanza soddisfatti, ma potevamo fare di più. Emergenza a centrocampo? Sono dei giocatori forti, speriamo di recuperarli il prima possibile. Mi trovo bene in questa posizione, continuiamo così"