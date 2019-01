Sassuolo in campo dopo la vittoria col Cagliari. Queste le novità di giornata sugli infortunati: "Lavoro differenziato per Marlon, Jens Odgaard, Leonardo Sernicola e Stefano Sensi. Fermo Francesco Magnanelli, per il quale gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una elongazione del retto femorale della coscia destra". Nessun problema, dunque, per Babacar, che era uscito anzitempo sabato.