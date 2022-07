"Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni".che ha fatto presto il giro del web, facendo subito parlare didi, quando in realtà lai. C’è preoccupazione infatti,. L’ivoriano non solo salterà la preparazione a piedi pari, ma è facile che tornerà dopo un numero di giornate al momento non quantificabile dall’inizio del campionato (Juve-Sassuolo, 15/8/22). E come, poi, vallo a sapere., da Scamacca a Berardi, passando per il meno chiacchierato Raspadori e cuor giallorosso Frattesi,Sì perché. Si fa male un Berardi o un Traorè, dopo è dura rimpiazzarli con quel fantasmino di Ceide… Ad esempioche ogni tanto veniva piazzato a far l’esterno a sinistra, non c’è più. E prima di lui, a gennaio, è partito anche. Ok, non c’è più Boga, però adesso sono arrivati i soldi da Bergamo. Quindi?Questo infatti è solo un esempio di quello che può succedere durante la stagione.Anche perché il nuovo acquisto Agustinè una punta, al massimo una seconda punta, non può fare l’esterno, e non parlatemi diancora in fascia, per piacere.Forse, ma sarebbe sacrificato pure lui, e poi bisogna vedere se rimane, lo vogliono in tanti, a cominciare dalla Samp di Giampaolo., soprattutto se in estate siamo costretti a cedere delle pedine fondamentali, bandiere e/o bomber. Allora?Dovesse andare davvero per le lunghe questa vicenda, c’è un giocatore che a rimanere dov’è butterebbe via un anno. In tante si stanno interessando a lui, dalla Fiorentina, al Napoli e persino il Monza.