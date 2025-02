Getty Images

L'argomento del giorno, per gli appassionati di basket, è uno solo: lo scambio tra i Dallase i Los Angelesche vede passarein California efare il percorso inverso. Per chi non segue la pallacanestro,un affare che sconvolge il mondo dello sport, di cui tutti parlano.- "Per fortuna non puoi essere scambiato in questo modo da giocatore di calcio", ha scritto il difensore tedesco della Roma. Per capire cosa è successo, bisogna conoscere il funzionamento del mercato in NBA e i retroscena dell'affare.

I movimenti da una franchigia a un'altra avvengono quindi solo in due direzioni. Come riporta il Corriere della Sera, ai Lakers vanno anche due lunghi di esperienza, Maxi Kleber e Markieff Morris, mentre Dallas riceve dai gialloviola la scelta di primo giro al Draft 2029 oltre alla guardia Max Christie, Entrano in gioco pure gli Utah Jazz, che acquisiscono, sempre da Los Angeles, Jalen-Hood Schifino, unitamente alla scelta di secondo giro di Dallas nel Draft 2025 e un’ulteriore scelta di secondo giro dei Los Angeles Clippers (l’altra squadra di LA), sempre nelle selezioni del prossimo giugno.

La notizia è epocale perché: lo stesso, stella dei Lakers, lo ha appreso dalla televisione mentre era a cena con la famiglia. La coppia con Doncic (che non ha avuto voce in capitolo in questa operazione, da qui il post di Hummels) sarà esplosiva, mentre a Dallas arriva uno stoppatore fenomenale che risolverà diverse situazioni ai texani.Luka Doncic, 25enne sloveno dalle qualità offensive sconfinate e dal fisico imponente, è cresciuto nel Real Madrid (di cui è un grande tifoso anche per quel che riguarda il calcio) ed è arrivato in NBA come erede designato del grande Dirk Nowitzki. Campione d'Europa 2017, era ai Dallas Mavericks dal 2018 e li ha trascinati alla finale del 2024 persa contro Boston. E' stato inserito cinque volte nel miglior quintetto NBA.

- Anthony Davis, 31 anni da Chicago, ha 9 presenze nell'All-Star: un difensore esperto e dominante, che era ai Lakers dal 2019 dopo un'esperienza a New Orleans. Qualche problema fisico di troppo negli anni, ma un rendimento da top sul parquet.