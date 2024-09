Genoa-Samp, pugno duro contro gli ultras: si valutano i reati di devastazione e saccheggio

La serata di mercoledì e le violenze seguite al derby trahanno lasciato e lasceranno importanti strascichi, anche a livello giudiziario. Dopo gli arresti di otto ultras, infatti. Le indagini si concentreranno su decine di 'tifosi' rossoblucerchiati, che adesso rischiano seriamente.Secondo Il Secolo XIX una delle valutazioni che attualmente starebbe facendo la Procura riguarda la possibilità di. L'eventuale aggiunta di tale reato è però subordinata a valutazioni ben precise. Il procuratore Nicola Piacente infatti sa bene che per attribuire devastazione e saccheggio servono determinate caratteristiche, ad esempio un alto numero di operatori delle forza pubblica feriti e parecchie zone della città coinvolte e danneggiate.Verranno conteggiati anche i danni riportati dall'amministrazione, dai commercianti e dai residenti del quartiere.Pugno duro quindi perché,Da questa mattina la Procura sta analizzando i tantissimi filmati della polizia scientifica o realizzati dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Sotto la lente di ingrandimento ci sono anche le chat contenute negli otto smartphone sequestrati agli ultrà arrestati subito dopo gli scontri, in flagranza differita. In questo caso, i dispositivi sono stati immediatamente copiati.Adesso le forze dell'ordine dovranno cercare di identificare i protagonisti degli scontri, attribuendo loro una precisa condotta illecita, dal momento che. Tutto il materiale così raccolto verrà consegnato al Palazzo di Giustizia di Genova, in modo da costituire la base dell'inchiesta sugli scontri. Vengono contestati anche i reati di lancio pericoloso, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, rissa, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oggi comunque ci sarà la convalida degli ultimi cinque arresti, operati nella giornata di sabato: coinvolti tre genoani e due sampdoriani.