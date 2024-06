Scozia-Ungheria: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

(domenica 23 giugno 2024 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo A nella fase a gironi di Euro 2024. Entrambe le nazionali sono obbligate a centrare quella che sarebbe la loro prima vittoria per sperare di qualificarsi agli ottavi di finale, infatti la Scozia ha un punto in classifica e l'Ungheria di Marco Rossi è ancora a quota zero. Arbitra l'argentino Facundo Tello, assistito dai connazionali Gabriel Chade ed Ezequiel Brailovsky, con il norvegese Espen Eskas quarto uomo e lo spagnolo Alejandro Hernandez al Var. Si gioca a Stoccarda, assenti l'infortunato Tierney e lo squalificato Porteous.

Partita: Scozia-Ungheria.Data: domenica 23 giugno 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.Canale TV: Sky Sport (canale 253).Streaming: Sky Go, NOW.- Scozia-Ungheria viene trasmessa da Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport (canale 253), in Diretta Gol insieme all'altra partita del girone (Svizzera-Germania) su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Federico Zancan su Sky Sport canale 253, a Paolo Ciarravano in Diretta Gol su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.SCOZIA (3-4-3): Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, Gilmour, McGregor, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. CT. Clarke.UNGHERIA (3-4-3): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai, B. Varga. CT Rossi.