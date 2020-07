Il Milan lo ha sedotto e abbandonato, ma per Ralf Rangnick è comunque il momento di una svolta: anche senza i rossoneri, sarà addio al gruppo Red Bull. L'azienda austriaca aveva già messo in conto di separarsi dal manager tedesco, che era stato promosso a capo delle varie attività sportive del gruppo nel mondo per 'toglierlo' dallo spogliatoio della squadra principale, il Lipsia ora guidato da Nagelsmann. E in effetti, la recente nomina di Oliver Mintzlaff a Head of global soccer era un indizio evidente sul prossimo addio, dovuto a una convivenza complicata. La conferma di Stefano Pioli in rossonero ha fatto saltare il banco, ma non ha cambiato i piani delle parti che ora lavorano comunque per salutarsi.



TRATTATIVA - Lo assicura Bild, che spiega come la trattativa tra Red Bull e Rangnick per la buonuscita non sia stata accantonata ma anzi, sia di stretta attualità. Il manager tedesco quindi, a 62 anni, per ora resterebbe a Lipsia per seguire da vicino la sua fondazione benefica, ma sarebbe pronto a tornare sul mercato e punta all'estero per una nuova avventura: magari in Premier League, un sogno proibito da tempo per ripartire e dimenticare anche l'affaire Milan.