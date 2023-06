La ripartizione dei proventi da diritti tv della stagione appena conclusa, svelata oggi dal sito specializzato Calcio & Finanza, viene effettuata sulla base di criteri precisi imposti dalla Legge Melandri (revisionata poi dalla riforma Lotti) e che prevede una distribuzione delle risorse provenienti dalla commercializzazione delle partite come segue:



-50% in parti uguali;

-20% in base al bacino d’utenza (di cui 8% in base alla audience televisiva certificata Auditel e 12% in base agli spettatori paganti);

-30% in base ai risultati sportivi (di cui il 12% basato sul piazzamento e il 3% sui punti della stagione in corso, il 10% sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e il 5% sulla base della graduatoria formata tenendo conto dei risultati sportivi conseguiti a livello nazionale e internazionale dalla Stagione Sportiva 1946/47 alla sesta antecedente a quella di riferimento).



LA DISTRIBUZIONE - Complessivamente, la Serie A nella stagione 2022/23 distribuirà circa 1,018 miliardi di euro netti ai club, cifra depurata del valore del paracadute e dei versamenti in mutualità alle leghe inferiori.



-il 50%, pari a 509 milioni di euro circa, in parti uguali;

-l’8%, pari a circa 81,4 milioni, legati agli ascolti televisivi;

-il 12%, pari a circa 122,2 milioni, legati agli spettatori allo stadio;

-il 5%, pari a circa 50,9 milioni, legati ai risultati storici;

-il 10%, pari a 101,8 milioni, legati ai risultati dei cinque anni precedenti;

-il 15%, pari a 152,7 milioni, legati ai risultato dell’ultima stagione.



LA CLASSIFICA



Inter 87,1 milioni

Napoli 80,3

Milan 80

Juventus 78,6

Lazio 70,7

Roma 68,2

Fiorentina 55,2

Atalanta 55,2

Torino 49,1

Bologna 43,5

Udinese 40,7

Sampdoria 39

Sassuolo 38,7

Lecce 38,6

Monza 34,2

Verona 34,1

Salernitana 32,6

Empoli 32,6

Spezia 30,1

Cremonese 29,4