Serie A 2024/2025: Inter multata per i cori a Lukaku, Inzaghi entra in diffida

un' ora fa



Con il dodicesimo turno di Serie A ormai agli archivi, il giudice sportivo ha reso noto le sanzioni in vista della tredicesima giornata del campionato. Non ci sono giocatori squalificati mentre alcuni entrano in diffida: si tratta di Daniel Maldini, Liberato Cacace, Diego Coppola, Gustav Isaksen, Johan Vasquez e Alberto Moreno Perez.



INTER MULTATA - Quarto cartellino giallo anche per Simone Inzaghi: l’allenatore dell’Inter ora è diffidato e, con un altro giallo, scatterebbe la squalifica per lui. Comunicate anche le sanzioni per i club. Al Genoa comminati 18.000€ di ammenda perché i suoi sostenitori hanno lanciato due fumogeni in campo e alcune monetine in direzione di un assistente, una delle quali lo ha colpito. Inoltre al 47’ del secondo tempo, allo stesso guardalinee è arrivato uno sputo sulla gamba. Multe di 13.000€ al Lecce e di 5.000€ all’Inter perché i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara contro il Napoli e nel corso della stessa, hanno intonato più volte cori insultanti nei confronti di Romelu Lukaku.