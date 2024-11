Getty

Serie A a caccia di gol anche in Nations League: duello in quota Retegui-Lukaku, Dovbyk contro Kvara antipasto di Napoli-Roma

26 minuti fa



Torna la Nations League, con tanti protagonisti della Serie A a caccia di gol. Si parte questa sera, quando Mateo Retegui e Moise Kean, dominatori della classifica marcatori in patria, proveranno a confermarsi con la maglia della Nazionale nella sfida contro il Belgio. Entrambi, però, offerti a 3 e 3,50, partono dietro a Romelu Lukaku, in lavagna a 2,75. Sempre in serata, viaggiano a bassa quota gli interisti: sia Marko Arnautovic contro il Kazakistan che Marcus Thuram contro Israele sono proposti a 2.



Domani sarà la volta degli juventini Vlahovic e Conceicao. Il serbo paga 5 contro la Svizzera, mentre il portoghese si gioca a 2,95. In Portogallo-Polonia fari puntati anche su Rafael Leao, che vuole brillare in nazionale dopo la doppietta rifilata al Cagliari: un suo centro vale 2,60. Si sale a 3 per l'altro milanista Alvaro Morata, che sarà impegnato nella sfida della Spagna contro la Danimarca. Venerdì sera, invece, sfida tutta "italiana" in Georgia-Ucraina, antipasto di Napoli-Roma: un gol di Khvicha Kvaratskhelia è offerto a 3,15, mentre l'acuto di Artem Dovbyk vale 3,40.