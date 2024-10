Getty Images

Serie A, la prima di Nesta convince i bookie: quote salvezza per il Monza, sempre più a rischio Venezia e Lecce

un' ora fa



Ha aspettato otto giornate, ma il Monza di Alessandro Nesta ha centrato la prima vittoria stagionale, un netto 0-3 in casa del Verona, risultato che fa salire da 3 a 3,50 la quota retrocessione dei lombardi. Crolla invece il Lecce, battuto addirittura 0-6 a domicilio dalla Fiorentina: la terza sconfitta consecutiva dei giallorossi fa precipitare il ritorno in Serie B a 2, preceduto soltanto dal Venezia, sempre più giù a 1,35, con il Genoa terzo in lavagna a 2,25. Continua la risalita del Cagliari, capace di conquistare sette punti in tre giornate, filotto che permette al Cagliari di salire a 2,50 dopo l’1,80 di meno di un mese fa.