Si torna subito in campo, forse. Il campionato va avanti nonostante il numero sempre più alto di contagi tra i tesserati e dopo le quattro partite rinviate della ventesima giornata, domenica 9 gennaio sono in programma sette incontri del ventunesimo turno, con Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta che saranno recuperate in futuro. È una fase del campionato un po’ caotica, ma anche ricca di big match. Dopo il pareggio di Juventus-Napoli e la vittoria del Milan contro la Roma, domenica Roma-Juventus sarà una sfida carica di emotività, anche se entrambe le due squadre viaggiano ad una media punti inferiore rispetto alle aspettative. Voglia di riscatto da entrambe le parti e in casa dei giallorossi la squadra di Allegri è favorita sulla lavagna scommesse. Le quote Serie A Roma-Juventus danno i bianconeri vincenti a 2,21, contro il pareggio a 3,45 e la vittoria per i giallorossi a 3,25. Meno equilibrio tra l’Inter e la Lazio. All’andata Inzaghi incassò la rimonta dai suoi ex giocatori e i campioni d’Italia sono determinati a vendicare il 3-1 dell’Olimpico e le premesse sono buone visto che il segno 1 a San Siro vale 1,44. Sarri deve però rimontare punti in classifica e dopo il pareggio sofferto con l’Empoli la «X» è a 4,95, mentre il «2» vale 6,90. Sempre in emergenza e senza tanti titolari il Napoli, che contro la Juventus ha dimostrato di poter superare questo tipo di ostacoli ed è avanti a quota 1,41 contro la Sampdoria. Situazione simile per il Milan, avanti a 1,59 contro il Venezia. In Verona-Salernitana i padroni di casa sono favoriti a 1,40, mentre regna l’equilibrio in Empoli-Sassuolo e nel derby Genoa-Spezia.