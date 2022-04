Il Benevento per rimanere all'inseguimento della promozione diretta, il Pisa per consolidare il secondo posto in Serie B e tenere lontana una concorrente pericolosa. Nella sfida di domani al Vigorito è in ballo un pezzo importante della stagione di entrambe le squadre, ma sono i sanniti a partire meglio secondo i bookmaker: nonostante il periodo altalenante e l'ultimo ko con il Frosinone, Caserta e i suoi sono avanti a 2,35, contro il 3,38 di D'Angelo e il 2,95 del pareggio, centrato in due degli ultimi tre scontri diretti. In primo piano la sfida tra il bomber giallorosso Forte e quello nerazzurro Terragrossa, diventati subito i trascinatori delle due squadre dopo il loro arrivo a gennaio: nelle scommesse sui marcatori è l'attaccante del Benevento a partire in leggero vantaggio (a 2,85), mentre il gol del centravanti pisano si gioca a 3,00. In dubbio invece la presenza di Lapadula, che dopo la serata da protagonista con il Perù è comunque a 2,65. In generale i quotisti si aspettano però una partita "contenuta": di fronte ci saranno due delle migliori difese del campionato e l'Under (la scommessa su massimo due reti complessive) è favorito a 1,63