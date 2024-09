Getty Images

Serie B: respinti i ricorsi di Cremonese e Salernitana: 4 giornate di squalifica a Lochoshvili e Kallon

10 minuti fa



La Corte d'Appello del Tribunale Sportivo Nazionale si è espressa oggi in merito ai ricorsi presentati da Cremonese e Salernitana in merito alla sentenza emessa dal Giudice Sportivo di Serie B che aveva comminato 4 giornate di squalifica ai calciatori Luka Lochoshvili e Yayah Kallon e ha respinto i ricorsi confermando le rispettive squalifiche.



I due calciatori erano stati sanzionati in occasione delle gare dello scorso 27 agosto con Palermo e Sampdoria, valide per la 3ª giornata di campionato.



La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe, ha respinto i reclami della Cremonese, confermando le quattro giornate di squalifica inflitte dal giudice sportivo al calciatore Luka Lochoshvili e al collaboratore tecnico Giuseppe Brescia in relazione alla gara con il Palermo dello scorso 27 agosto, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie B. Respinto anche il reclamo della Salernitana avverso la squalifica per quattro giornata inflitta al calciatore Yayah Kallon in occasione della gara con la Sampdoria dello scorso 27 agosto