Serie B: rimonta e tris Salernitana sulla Samp, il Bari evita il terzo KO al 93', il Palermo espugna Cremona con Insigne

Turno infrasettimanale in Serie B con le squadre della serie cadetta in campo per la terza giornata di campionato. La Salernitana supera in rimonta 3-2 la Sampdoria, aggravando la posizione dell'allenatore blucerchiato Andrea Pirlo, che nelle prime tre giornate di campionato ha ottenuto soltanto un punto. La squadra granata, invece, sale a quattro punti in classifica grazie alla vittoria, tornando al successo dopo la sconfitta contro il Sudtirol. I gol decisivi sono stati realizzati da Simy al 1’, Valencia al 60’ e Braaf all’85’. Le reti della Sampdoria, firmate da Tutino al 4’ e Coda al 21’, hanno illuso i blucerchiati ma non sono bastate. Nel finale, l'espulsione di Kallon ha lasciato la Salernitana in dieci uomini, ma la squadra è riuscita comunque a difendere il vantaggio e a portare a casa i tre punti. Al San Nicola, un gol allo scadere evita al Bari la terza sconfitta consecutiva. Il Sassuolo era passato in vantaggio al 19' con Thorstvedt, ma è rimasto in dieci per l'espulsione di Lovato al 35' del primo tempo. Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra neroverde ha resistito fino al 93', quando Lasagna ha segnato il gol del pareggio per l’1-1. Amaro finale anche per il Frosinone, che allo Stirpe si vede sfuggire la vittoria contro il Modena nei minuti di recupero: Di Stefano aveva aperto le marcature al 59', ma Defrel, con il suo primo gol per i Canarini, ha fissato il risultato sull'1-1. Un gol di Insigne al 76’ permette al Palermo di battere la Cremonese allo ‘Zini’. La Carrarese ottiene la vittoria per 2-0 contro il Sudtirol, con reti di Schiavi su rigore al 45' e Finotto al 56'. La Reggiana batte il Brescia con lo stesso punteggio: Maggio segna al 5', seguito da Portanova all'86'. Cittadella-Pisa termina in parità: l’1-1 porta le firme di Arena all'8' e la risposta di Vita al 25'.