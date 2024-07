Serie C, due settimane al via: si parte con la Coppa Italia, poi il campionato. Favorite e possibili sorprese: gli scenari

La Serie C è pronta a riaccendere i motori: dopo i ritiri, iniziati ormai da diversi giorni, ci si avvicina a grandi falcate alle prime stagionali, che arriveranno. La data segnata in rosso sul calendario, però, è quella dell, quando prenderà ufficialmente il via il. Andiamo quindi ad analizzare favorite e possibili sorprese della prossima stagione.Da nord a sud, la palma di favorita è in mano a pochi club, come da tradizione., almeno sulla carta, partono con qualcosa in più nel Girone A, in particolar modo la squadra di Mirabelli è da diversi anni alla ricerca della definitiva consacrazione con la promozione in B. Al centro, dove mancheranno Cesena e Carrarese, gli occhi sono puntati su, le due retrocesse dalla B che partono con il chiaro obiettivo di ricostruire subito la scalata. A sud può finalmente essere l'anno di, anche seLe outsider? Innanzitutto attenzione alle seconde squadre:- in ordine di girone - che possono contare su gruppi estremamente talentuosi. Diverse poi le squadre in cerca di rilancio, dallaalla, tutte realtà che negli ultimi anni hanno alternato grandi stagioni e cocenti delusioni. Come accennato prima, però, la grande rivelazione - se così si può dire di una piazza tanto prestigiosa - potrebbe essere proprio il, che molti stanno iniziando a indicare addirittura come. Ultimo accenno per la, favola della passata stagione, che proverà a ripetersi e, perché no, a consolidare quella credibilità che si è creata nel corso dell'ultimo campionato, dove ha sorpreso l'Italia lottando - quasi - ad armi pari con la corazzata Cesena per tre quarti di campionato.