Serie C, Entella: Paroni diventa il giocatore più "fedele" d'Italia

Da quasi due decenni è sempre dalla stessa parte. Sempre con gli stessi colori addosso. Quasi fosse una seconda pelle.34enne portiere friulano sconosciuto a molti cultori del grande calcio,. Lo ha fatto firmando il prolungamento di contratto che lo legherà alla Virtus Entella per. Un primato di longevità e fedeltà che nessun altro calciatore può attualmente vantare nel calcio professionistico nazionale.

Cresciuto nel vivaio dell'Udinese, Paroni è planato su Chiavari quando ancora non era neppure maggiorenne. Era l'estate 2008. Una vita fa. Ma da allora non si è più spostato, partecipando da protagonista alla stesura delle pagine più importanti nella storia del club ligure. Tante, tantissime, le emozioni vissute con la maglia dei Diavoli Neri., conquistata nel maggio 2014,due anni prima, passando per il rigore respinto al genoano Lapadula che valse il raggiungimento di un altro traguardo mai raggiunto prima dall'Entella: gli ottavi di finale di Coppa Italia e la gita non preventivata all'Olimpico giallorosso.

In 17 anni di Entella per lui non solo arrivate solo soddisfazioni. Le retrocessioni (due dalla B alla C), le mancate promozioni, gli scavalcamenti subiti dai colleghi neo-arrivati che lo hanno costretto a far loro da guardia-spalle. Specialmente negli ultimi anni. Un ruolo, quello di dodicesimo, che Paroni ha accettato in silenzio. Da buon friulano. Lasciando che fosse il campo a parlare e limitandosi a rispondere 'presente' quando toccava a lui. "Non servono didascalie di accompagnamento - scrive oggi il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi -. Siamo orgogliosi di averlo con noi e ancora una volta voglio ringraziarlo per quello che ha dimostrato, per come è".

Dopo 17 anni tutto è cambiato, dentro e fuori Chiavari. Ma Paroni è sempre lì. Dopo aver attraversato quattro campionati differenti, dal semi-dilettantismo della D ai riflettori della B. Dai derby con la Lavagnese a quelli con il Genoa. Perché per Andrea la famiglia biancoceleste vale più di tutto. Anche del campo e di un posto da titolare garantito a cui il giocatore più fedele del calcio italiano può anche rinunciare.