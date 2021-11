Taranto-Catania, rispettivamente nona e decima in classifica di Serie C girone C, si affrontano nella quindicesima giornata. Due formazioni che hanno bisogno di ritirarsi su visto che entrambe vengono da due sconfitte. I pugliesi hanno infatti perso per 2-0 il derby contro il Monopoli, mentre i rossoblù sono stati sconfitti dal Foggia. Entrambe le squadre cercano dunque il riscatto, tanto che - per gli betting analyst - il successo dei padroni di casa vale 2,42 volte la posta, mentre la vittoria dei siciliani vale 2,78 volte la posta con la x a quota 3,18. Sono trenta i confronti tra Taranto e Catania in terra pugliese, con il bilancio che pende a favore dei padroni di casa (13 vittorie, 5 sconfitte e 12 pareggi). L’ultimo confronto fra le due squadre risale alla stagione 2016/2017 di LegaPro, quando la sfida finì 0-0, risultato che, dovesse ripetersi, varrebbe 8,30 volte la posta. Nei trenta precedenti fra Taranto e Catania solo otto volte sono stati segnati più di due gol, motivo per cui l’Over 2,5 si trova a quota 2,12, mentre l’Under 2,5 vale 1,64 volte la posta.