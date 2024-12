Simone Muratore torna alla Juventus: nuovo ruolo in Primavera, è ufficiale

AFP via Getty Images

L’ex giocatore, classe 1998, è stato costretto a lasciare il calcio giocato a causa di un tumore, un neurocitoma al ventricolo sinistro, scopertogli nel 2021. Cresciuto nella squadra bianconera, dove ha esordito in un match di Champions League (al 92’ della sfida in trasferta contro il Bayer Leverkusen), ora si profila un ritorno all’interno dell’organigramma bianconero, nelle vesti di collaboratore della Primavera, come comunicato ufficialmente dalla società piemontese.

. Da quell’anno al 2020 Muratore è stato in pianta stabile nella Next Gen, giocando 54 partite fra Campionato e Coppa Italia di categoria e andando in rete 3 volte. Sempre in quegli anni (più precisamente nella stagione 19/20), è sceso in campo 5 volte con la Prima Squadra, una delle quali in Champions League. Passato all’Atalanta, Simone ha giocato per due stagioni in prestito, prima alla Reggiana in B e poi nella squadra portoghese del Tondela, e poi si è dovuto fermare per motivi di salute.

. Buon lavoro, Simo!"