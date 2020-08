Danny Makkelie sarà il fischietto di Siviglia-Inter, in vista della finale di Europa League l'arbitro olandese parla a Uefa.com: "Sono orgoglioso e felice, soprattutto perché c'erano tanti altri direttori di gara eccellenti che meritavano di essere selezionati. Quando non c'era il calcio, le partite e l'arbitrare mi mancavano davvero. Non sai cos'hai fin quando non c'è. Certamente ho imparato, in quel periodo, che privilegio e piacere è essere un arbitro. Porte chiuse? Non fa alcuna differenza in termini di prestazioni. Devi fare il miglior lavoro possibile, essere totalmente concentrato su quello che stai facendo, a prescindere dalle circostanze. La mia squadra arbitrale? (Mario Diks, Hessel Steegstra, Kevin Blom e Jochem Kamphuis, ndr) Come arbitro non sono niente da solo, siamo una squadra dal 2015 e abbiamo un rapporto fantastico: siamo amici, ci fidiamo l'uno dell'altro condividiamo le responsabilità e vinciamo insieme. Non posso sottolineare abbastanza il valore del lavoro di squadra. Da solo puoi andare più veloce, ma insieme puoi andare oltre... Sono uno che vuole sempre ottenere i migliori risultati possibili, per raggiungere il massimo. Spero che oggi la squadra arbitrale possa dimostrare che siamo degni di questa grande occasione".