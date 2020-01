Intervistato da Inter TV, il difensore Milan Skriniar ha parlato della stagione nerazzurra.



LA FIDANZATA - "Pochi giorni fa abbiamo fatto 5 anni insieme, stava con me da quando giocavo in Slovacchia. Mi è stata accanto nei momenti belli e in quelli difficili. Prima eravamo amici, vivevamo nello stesso paese ma non potevamo stare insieme sempre".



L'INTERVENTO AGLI OCCHI - "Avevo un problema nel vedere da lontano ma non potevo mettere le lenti in campo, quindi mi serviva. L'intervento è andato molto bene, sono stati molto bravi. Sono molto contento, ora vedo molto meglio. Prima non pensavo di vedere così male, dopo l'intervento però ho iniziato a vedere più chiaro e c'è tanta differenza. Giocare con gli occhiali? Non ci ho mai pensato".



MILANO - "I primi mesi che sono arrivato sono andato spesso in Duomo, poi sono andato anche con gli amici e i genitori che ho portato anche a San Siro. Uno stadio che mi dà sempre grandi emozioni sin dalla prima partita, è bello sentire la gente".



LE 100 PRESENZE CON L'INTER - "Una cosa bellissima, non mi aspettavo di farle così presto. Sono contento. L'Inter è stata importantissima per la mia carriera, qui sono cresciuto anche come uomo. Giocare a calcio è una passione, quando vado in campo non lo vivo solo come un lavoro, mi piace giocare. Il bacio ad Handanovic durante la gara con l'Empoli? Mi è venuto spontaneo, per le tante parate fatte".



VINCERE - "La voglia di vincere qualcosa di importante, quest'anno abbiamo una squadra forte come mai avuta prima. Questo può essere l'anno buono, spero che insieme ai tifosi si possa riuscire a farcela".