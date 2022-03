Non solo Brozovic. L'Inter ha pianificati i rinnovi, dopo il centrocampista croato, per il quale manca solo l'annuncio, firmerà il prolungamento Milan Skriniar. Ad anticiparlo il difensore ex Sampdoria, eletto miglior giocatore slovacco dell'ultimo anno: "Penso che rimarrò all'Inter. Ho un contratto fino al 2023."."È una ricompensa per il lavoro quotidiano, gli allenamenti e le partite. È una ricompensa che ti dice che tutto quello che fai ha davvero senso. Credo che migliorerò ancora di più, cerco di lavorare anche dal punto di vista mentale. Mi ha aiutato molto il fatto con l'Inter siamo riusciti a vincere lo scudetto."Negli ultimi anni, il campionato italiano è più equilibrato, purtroppo abbiamo sbagliato diverse partite. Milan e Napoli ci hanno sorpassato, ma abbiamo ancora una partita da recuperare