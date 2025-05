Sky – Fabregas resta a Como: accordo a un passo

AFP via Getty Images

Niente, niente, Cescresta a. Il club lariano ha fatto di tutto nelle ultime settimane per tenersi stretto il tecnico catalano e, come riporta Sky Sport,Erano state diverse, come detto, le proposte arrivategli: dalla Germania, illo voleva come sostituto di, diretto al. Ma anche in Serie A diverse squadre si erano interessate alla sua situazione.

Dopo aver raggiunto laaritmetica in Serie A e aver conquistatoFabregas ha sposato ancora il progetto Como. In lotta per strappare lain campionato, la ricca proprietà comasca avrà dunque avallato ledell’allenatore per una squadra ancora piùe che nella prossima stagione potrà battagliare per unache sarebbe storica. Con Fabregas.