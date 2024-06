AFP via Getty Images

Slovacchia, Calzona: "Europei? Dispiaciuto per chi è rimasto fuori"

23 minuti fa



L'ormai ex allenatore del Napoli e ct della Slovacchia Francesco Calzona ha dovuto compiere delle scelte importanti sul fronte convocazioni per Euro 2024. Dopo aver diramato la lista ufficiale dei 26 calciatori che andranno a giocare l'Europeo, che si disputerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, l'allenatore italiano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:



LE PAROLE - "Di dubbi ne ho avuti tanti. Ho cercato di scegliere per il meglio della Nazionale, mi è dispiaciuto tanto che qualcuno sia rimasto fuori. Ho detto loro che non devono essere dispiaciuti perché loro sono stati nei 32 giocatori a mio avviso più forti della Slovacchia. Quando porti i giocatori fino a questo punto vuol dire che non sei sicuro dei 26. Questi ragazzi sono cresciuti tantissimo e per questo mi hanno messo in difficoltà, ho scelto veramente per piccoli particolari. Fino all'ultimo ho avuto dei dubbi. Andiamo all'Europeo dove ci sono i migliori giocatori d'Europa e alcuni forse del mondo".