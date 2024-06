AFP via Getty Images

Slovenia-Danimarca, la MOVIOLA: Andersen calcia Sporar, grossi dubbi ma niente rigore

Redazione CM

un' ora fa



Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Slovenia-Danimarca, prima gara del gruppo C di Euro 2024:



SLOVENIA-DANIMARCA, domenica 16 giugno ore 18.00

Arbitro: Sandro Schärer SUI

Assistenti: Stéphane De Almeida, Bekim Zogaj SUI

Quarto uomo: Donatas Rumšas LTU

Var: Fedayi San SUI



52' - Azione da palla inattiva, Sporar arriva sul pallone e viene calciato da Andersen, rovinando a terra in area. C'è un controllo al Var, ma non viene assegnato il rigore alla Slovenia. Qualche dubbio su questa decisione.