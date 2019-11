Matteo Voltolini, portiere della Reggiana, è stato sospeso dal club per una settimana a causa di un video a lucci rosse, in cui l'estremo difensore del club di Serie C viene ripreso mentre fa sesso nel bagno di un locale con la fidanzata. Oggi Voltolini (foto profilo Instagram Reggio Audace), con passato tra Inveruno, Triestina, Pisa e Fano, ne ha parlato a La Zanzara, programma radiofonico in onda su Radio24: "Nessuna spiegazione, parlerò in questi giorni. Capisco il club, perché comunque è una cosa che fa clamore, ma penso che si risolverà. Reintegrato subito? Non so, lo vedremo nei prossimi giorni, io sono sereno perché avrò modo di spiegare tutto".



SULLA RIPRESA - "Non sapevo ci fosse qualcuno che riprendeva. Ma devo ancora parlare con la società. Ho denunciato, sì. Il video è arrivato un po' in tutta Italia, non so chi lo ha ripreso, ho dei dubbi su qualcuno, ma sto raccogliendo un po' di notizie con i miei amici che erano lì, mentre la polizia si è attivata".



NULLA DI MALE - "Non è assurda la decisione della società. Io spero che vengano scoperti questi qua. Lei è una ragazza che frequento da diverso tempo. Io sono sereno e non penso di aver fatto nulla di male. Avrò modo di spiegare tutto prossimamente".