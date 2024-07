Ecco quanto ha incassato il Torino dalla Uefa per i calciatori a Euro 2024

Getty Images

Nelle casse delè in arrivo un gruzzoletto di circa 1,5 milioni di euro. Soldi che non provengono dalla cessione di qualche giocatore a un'altra società ma direttamente la Uefa: si tratta infatti del bonus che spetta alla società granata per aver dato alcuni suoi calciatori alle varie nazionali per Euro 2024.Sono sei i calciatori del Torino che sono stati convocati per l'Europeo:nell'Italia,nella Serbia,nella Croazia enella Svizzera. In totale i calciatori del Torino sono stati impegnati nel torneo continentale per 148 giorni e questo ha portato nelle casse granata 1.480.000 euro. Soldi chepotranno reinvestire nel mercato in entrata.

Solamente cinque club di serie A (, il, il, lae la) hanno incassato una cifra superiore a quella del Torino. Il Napoli invece ha ricevuta dall'Uefa la stessa identica cifra della società di Urbano Cairo.