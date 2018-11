Il tecnico della Spal Leonardo Semplici analizza a Dazn la sconfitta con la Lazio: "Abbiamo affrontato una squadra forte come la Lazio, l'abbiamo interpretata discretamente ma abbiamo commesso qualche errore di troppo, soprattutto sul secondo gol. Dovevamo stare attenti e chiudere tutte le soluzioni, fino al 3-1 siamo stati in partita, poi il gol di Cataldi ha chiuso i giochi. Nessuna scoria dopo la sconfitta interna con il Frosinone, questa partita è diversa: il nostro percorso è pieno di insidie, sappiamo qual è il nostro obiettivo. Eravamo in grande emergenza a centrocampo, non siamo riusciti a chiudere bene dietro concedendo troppi spazi, può accadere. La Lazio è una grande squadra, hanno qualità per metterti in difficoltà".