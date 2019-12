Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha presentato la sfida di domani contro il Brescia in conferenza stampa: "Servirà una grande presentazione contro una squadra che hai i nostri stessi obiettivi. Siamo in emergenza, ma chi scenderà in campo darà il massimo".



SU CIONEK E IGOR - "Possono giocare sulla fascia, sono gli interpreti che abbiamo a disposizione".



SUGLI INFORTUNI - "Viviamo un momento particolare, speriamo che con il Natale si possano recuperare gli elementi mancanti, specie se guardiamo la rosa ristretta".



SU BALOTELLI - "Ho già abbastanza problemi, gli altri li lascio a Corini. Dovremo stare attenti, a lui come a Donnarumma e Torregrossa".