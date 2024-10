Getty Images

Spezia-Bari LIVE dalle 20.30

Il big match tra Spezia e Bari aprirà la 10a giornata di Serie B. I bianconeri giocano per agganciare la vetta della classifica, sono secondi a -3 dalla capolista Pisa e stasera affrontano un Bari a metà classifica che viene da tre pareggi consecutivi. I biancorossi sono a -1 dalle ultime posizioni della zona playoff occupate da Palermo e Reggiana (più Sudtirol e Mantova con gli stessi punti ma più indietro in classifica). La squadra di D'Angelo è ancora imbattuta in campionato con 5 vittorie e 4 pareggi nelle prime nove giornate.



ESPOSITO CAPOCANNONIERE DELLA B - L'uomo-copertina dello Spezia in queste prime giornate di campionato è l'attaccante di proprietà dell'Inter Francesco Pio Esposito, capocannoniere del campionato con quattro gol insieme a Coda, Adorante, Bonfanti, Shpendi e Thosrvedt. Il giocatore che ha segnato di più nel Bari è il francese Dorval, con due reti come l'altro Esposito, Salvatore, il centrocampista di proprietà dello Spezia.